Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Экономика
Отсутствие вакцины привело к массовому падежу скота в Карагандинской области – СМИ

Тяжелая инфекция косит скот в Карагандинской области. В Шетском районе уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150-ти – под наблюдением. Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставлен санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах, заверили ветеринары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV

Говорят, бурёнки и молодняк погибли в считанные дни с одинаковыми симптомами – вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды. Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция, так как поголовье было непривито. План вакцинации сорвался из-за вооруженного конфликта России и Украины, заявил глава управления ветеринарии.

"Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что по плану в этом селе мы должны провакцинировать три тысячи голов, а мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация – мы объем тоже недополучили", – говорит руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайырбек Турсынбеков.

Распространению болезни могла способствовать сухая и жаркая погода в степи, говорят специалисты. Потери сельчанам обещают возместить. Вместе с тем ветеринары просят ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, рассказали чиновники.


 

Популярное

Все
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
Точка отсчета для Нового Казахстана
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
Картины «заговорили»...
Больше денег – больше возможностей
Все для кутюр
Паломничество к истокам
Использовать научное наследие
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Недетские условия
Под председательством Казахстана
Основные драйверы роста
Прекрасный звук кобыза
Кадровый дефицит
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Экономика
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 …
Экономика
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Экономика
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Президент , Экономика
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и зо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]