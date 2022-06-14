Отсутствие вакцины привело к массовому падежу скота в Карагандинской области – СМИ

Тяжелая инфекция косит скот в Карагандинской области. В Шетском районе уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150-ти – под наблюдением. Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставлен санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах, заверили ветеринары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Говорят, бурёнки и молодняк погибли в считанные дни с одинаковыми симптомами – вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды. Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция, так как поголовье было непривито. План вакцинации сорвался из-за вооруженного конфликта России и Украины, заявил глава управления ветеринарии.

"Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что по плану в этом селе мы должны провакцинировать три тысячи голов, а мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация – мы объем тоже недополучили", – говорит руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайырбек Турсынбеков.

Распространению болезни могла способствовать сухая и жаркая погода в степи, говорят специалисты. Потери сельчанам обещают возместить. Вместе с тем ветеринары просят ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, рассказали чиновники.



