Ответственная стратегия
Айнур Аргынбекова, депутат Сената Парламента
Президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Turkistan» «Казахстан вступил в новый этап модернизации», где положительно оценил роль печатных изданий в современном обществе, отметив, что они находят свою нишу, делая упор на обзор и аналитику, выполняя просветительские функции. На фоне широкого распространения социальных сетей, негативно влияющих на мыслительные способности человека, газетные материалы выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей, а страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.