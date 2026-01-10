Ответственная стратегия

Мнения
8
Айнур Аргынбекова, депутат Сената Парламента

Президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Turkistan» «Казахстан вступил в новый этап модернизации», где положительно оценил роль печатных изданий в современном обществе, отметив, что они находят свою нишу, делая упор на обзор и аналитику, выполняя просветительские функции. На фоне широкого распространения социальных сетей, негативно влияющих на мыслительные способности человека, газетные материалы выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей, а страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особо хочется остановиться на словах Главы государства о социальной политике ­Казахстана, которая вступает в этап глубокого переосмысления и обновления. Президент последовательно подчеркивает: Казахстан остается социальным государством, однако помощь должна быть справедливой, адресной и эффективной, а не формальной и расточительной.

Ключевой приоритет – восстановление социальной справедливости. Возврат незаконно приоб­ретенных активов уже позволил направить значительные средства на строительство медицинских, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране. Это не разовая акция, а системная политика, ориентированная на интересы граждан.

Особое внимание уделяется реформированию социальной сферы – образованию, здравоохранению, пенсионной системе. Государство усиливает поддерж­ку учителей и медицинских работников, повышая их статус и доходы, одновременно устраняя перекосы и злоупотреб­ления в системе финансирования частных школ и клиник.

Принцип «всем поровну» уступает место принципу «помощь тем, кто действительно нуждается». При изменении тарифов и социальных механизмов государство берет на себя обязательство защищать уязвимые категории населения через прямые и целевые меры поддержки.

Социальная политика сегодня – это не популизм, а ответственная стратегия, направленная на устойчивое развитие, доверие общества и уверенность граж­дан в завтрашнем дне. Как под­черкнул Глава государства, у ­Казахстана нет другого пути – мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперед, обеспечивая справедливость и благополучие будущих поколений.

Президент спрогнозировал, что текущий год будет судьбонос­ным для нашей страны, подчерк­нув, что состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы.

