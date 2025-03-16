Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов

Хоккей
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Форвард забил 887-й гол в НХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: © Getty Images / Harry How

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до семи голов.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче первенства против "Сан-Хосе Шаркс". 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 887.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

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