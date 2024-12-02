Озвучены итоги проверки зачисления ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС

Нарушений порядка отражения поступлений ввозных таможенных пошлин в отчетах об исполнении бюджетов государств-членов ЕАЭС не установлено

Фото: пресс-служба МТИ РК

Высшие органы финансового контроля государств Евразийского экономического союза подвели итоги совместной проверки зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин за 2023 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату

Участники отметили, что по итогам прошлого года уполномоченными органами стран ЕАЭС в целом обеспечено соблюдение порядка распределения ввозных таможенных пошлин. Общая сумма таких платежей, поступивших в бюджеты пяти государств за 2023 год, составила $15 млрд, увеличившись по сравнению с 2022 годом ($10,3 млрд) на $4,7 млрд, или 45,6%.

Нарушений порядка отражения поступлений ввозных таможенных пошлин в отчетах об исполнении бюджетов государств-членов ЕАЭС не установлено.

При этом были рассмотрены вопросы нераспределения ввозных таможенных пошлин, поступивших по контрактам в сфере недропользования, которые были заключены в Казахстане до 1 сентября 2010 года. Согласно их условиям, предусмотрено освобождение и (или) возмещение ввозных таможенных пошлин.

Высшей аудиторской палатой Казахстана выражено особое мнение о нераспределении пошлин в рамках вышеуказанных контрактов, так как возмещение этих сумм осуществляется исключительно за счет активов и бюджета Казахстана без солидарной ответственности других государств-членов ЕАЭС.

В своем выступлении член ВАП РК Ардак Тенгебаев отметил, что совместная деятельность высших органов финансового контроля стран ЕАЭС является одним из важных элементов укрепления интеграционных процессов на пространстве Союза.

«Уверен, что проведенный контроль благотворно повлияет на дальнейшее развитие взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза. А имеющиеся проблемные вопросы обязательно найдут свое закономерное решение», — сказал Ардак Тенгебаев.

По результатам заседания принято решение утвердить сводный отчет об итогах совместной проверки с учетом особого мнения РК. Документ, содержащий в том числе рекомендации для обеспечения полного и своевременного исполнения таможенных обязательств, будет направлен для исполнения в правительства стран ЕАЭС, а также в ЕЭК.

