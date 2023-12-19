ПА ОДКБ под председательством Казахстана займется совершенствованием нормативной базы

Международное сотрудничество, Парламент
136

Делегация Парламента во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве

Фото Т. Таныбаев

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.

– Как вам известно, 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил приоритеты казахстанского председательства, – сказал спикер Мажилиса.

Среди приоритетов - углубление сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала Организации.

Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ.

Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской Ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств-членов ОДКБ с учетом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель Мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи.

– Уверен, что в период председательства Казахстана совместными усилиями и при экспертной поддержке рабочих органов ОДКБ и ее Парламентской Ассамблеи, мы успешно продвинемся в деле укрепления системы коллективной безопасности, – заключил Ерлан Кошанов.

#мажилис #казахстан #Москва #Кошанов

Популярное

Все
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году
Студент погиб при обрушении в здании дворца фосфорников в Шымкенте
Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий
8-летний ребенок попал в огненную ловушку в своей квартире в Павлодаре
Какое оборудование, используемое для производства наркотиков, взяли под спецконтроль
Новые виды нарушений начал фиксировать "Сергек" в Алматы
Землетрясение произошло в Китае: число погибших превысило 100 человек
Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
18-летний таксист пропал по дороге из Астаны в Караганду
Более 2 300 дорожных рабочих убирают снег в Астане
Подозреваемых в сбыте наркотиков помог задержать Telegram-бот в СКО
Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау
Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП
Проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв
Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строительства
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Реформы не ради реформ - казахстанский политолог об итогах 2023 года
У единой системы управления транспортными документами появится мобильная версия
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
Стартовали с победы
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
В борьбе за автономию и исконные земли
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
«Я наполнен тревожными токами века…»
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев наградил посла ОАЭ орденом "Достык"
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
В Пловдиве открылось почетное консульство Казахстана
Экс-премьера Великобритании пригласили посетить Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]