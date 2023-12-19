ПА ОДКБ под председательством Казахстана займется совершенствованием нормативной базы

Делегация Парламента во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве
В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.
– Как вам известно, 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил приоритеты казахстанского председательства, – сказал спикер Мажилиса.
Среди приоритетов - углубление сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала Организации.
Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ.
Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской Ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств-членов ОДКБ с учетом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель Мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи.
– Уверен, что в период председательства Казахстана совместными усилиями и при экспертной поддержке рабочих органов ОДКБ и ее Парламентской Ассамблеи, мы успешно продвинемся в деле укрепления системы коллективной безопасности, – заключил Ерлан Кошанов.