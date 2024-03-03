Память о погибших в шахте имени Костенко увековечат в Караганде

Происшествия
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Проект обсуждают с семьями горняков, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В Караганде установят памятный мемориал горнякам, погибшим на шахте имени Костенко в Караганде, передает ИА Patriotnews.kz.

Ночью 28 октября прошлого года в лаве шахты произошли выброс метано-воздушной смеси и пожар.

Погибли 46 шахтеров.

Проект памятника презентовали близким погибших горняков. Родственники шахтеров высказали свои предложения.

«Провели встречу с семьями погибших шахтеров. Наша компания приняла принципиальное решение выделиться средства на строительство монумента», — сказал директор по трудовым отношениям АО «Qarmet» Ерболат Дюсупов.

Проект мемориала представил известный скульптор Игорь Баграмов.

«Сейчас мы представили макет, проект, эскизы. Обсуждается место, где он будет установлен», — отметил скульптор.
 

#Караганда #гибель шахтеров #шахта имени Костенко #монумент

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