Память о погибших в шахте имени Костенко увековечат в Караганде

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В Караганде установят памятный мемориал горнякам, погибшим на шахте имени Костенко в Караганде, передает ИА Patriotnews.kz.

Ночью 28 октября прошлого года в лаве шахты произошли выброс метано-воздушной смеси и пожар.

Погибли 46 шахтеров.

Проект памятника презентовали близким погибших горняков. Родственники шахтеров высказали свои предложения.

«Провели встречу с семьями погибших шахтеров. Наша компания приняла принципиальное решение выделиться средства на строительство монумента», — сказал директор по трудовым отношениям АО «Qarmet» Ерболат Дюсупов.

Проект мемориала представил известный скульптор Игорь Баграмов.