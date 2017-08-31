Фото: UzNews
Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт перед его бывшей резиденцией "Ок Сарой", преобразованной в мемориальный комплекс, сообщает ТАСС
.
"В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, супруга первого президента Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов, члены правительства, представители парламента и общественности республики", – говорится в сообщении.
Памятник Каримову создал известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов, автор монументов независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и Амира Темура в центре столицы.
Ожидается, что в эти дни памятники Исламу Каримову также будут торжественно открыты в Самарканде и Карши, где он родился и работал.
Ислам Каримов (1938–2016) – первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был главой республики до своей смерти – 2 сентября 2016 года.