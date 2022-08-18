Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Памятник пограничникам торжественно открыли в Нур-Султане

В честь 30-летия Пограничной службы по инициативе объединения ветеранов «Застава Тарландары» и Пограничной службы КНБ РК в Нур-Султане открыли памятник пограничникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Памятник располагается в столичном районе Алматы. В торжественной церемонии его открытия приняли участие первый заместитель директора Пограничной службы КНБ РК генерал-майор Айдар Аймурзин, заместитель акима города Есет Байкен, ветераны Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, а также председатель республиканского общественного объединения ветеранов «Застава тарландары» Турсун Уажанов.

«Это значимый объект, где мы можем собраться. Открытие памятника всегда связано с большими финансовыми затратами, с выделением участка. Однако военные Пограничной службы и ветераны собрали средства в силу своих возможностей. Решили построить памятник. Затем обратились к акиму Алматинского района, попросили участок земли. Он пошел навстречу и выделил участок земли на пересечении улиц Б. Момышулы, Абылай хана, Мустафина. Это было глубоко символично», - сказал Турсун Уажанов.

Глава РООВ «Застава тарландары» поздравил всех пограничников с 30-летием Пограничной службы.

«Это большой праздник. За эти 30 лет Пограничная служба шагнула далеко вперед. Пограничная служба сегодня является одной из достойных служб на постсоветском пространстве, достойно конкурирует и сотрудничает со всеми пограничными службами соседних государств и дальнего зарубежья. Пограничная служба добивается больших успехов. Хочется пожелать им здоровья, чистого неба, чтобы пограничники были надежными защитниками нашей Родины, продолжали традиции старшего поколения и добивались новых успехов», - пожелал Турсун Уажанов.

 

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