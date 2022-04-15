В рамках празднования 100-летнего юбилея Народного артиста Республики Казахстан Розы Баглановой прошла торжественная церемония открытия памятника выдающейся певице с участием акима города Алматы Ерболата Досаева, Героя труда Казахстана, актера театра и кино Асанали Ашимова, Героя труда Казахстана Алибека Днишева, Народного артиста Казахстана Алтынбека Коразбаева, деятеля культуры Куаныша Абдыкалымова, филолога и поэта Акуштап Бактыгереевой, а также родных и близких певицы – сына и невестки Тажена и Марал Баглановых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Бронзовый памятник высотой 4,8 метра установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 годы. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Д.Агзамов, У.Акжолтай, А. Жамхан, А.Кабыл.

В ходе церемонии аким Алматы Ерболат Досаев отметил неоценимый вклад Розы Баглановой в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана.

«Установка памятника нашей великой певице Розе Баглановой – это дань памяти и уважению ее наследию. Она была яркой звездой на небосклоне музыкального искусства. Ее уникальный голос и талант были настоящим даром и откровением для нашего народа. Бесконечно рад, что мы смогли сегодня увековечить память Розы Баглановой в рамках 100-летнего юбилея в ее любимом городе – Алматы», – сказал Ерболат Досаев.

Также сегодня в Алматы к 100-летию Розы Баглановой во Дворце Республики состоялся праздничный концерт «Ақмаңдайлым». Песни из репертуара легендарной певицы исполнили известные казахстанские артисты.