Пан Ги Мун назначил Ди Каприо посланником мира ООН по климату

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Известный американский актер Леонардо Ди Каприо назначен на пост посланника мира ООН по глобальным климатическим проблемам, сообщил генеральный секретарь Всемирной организации Пан Ги Мун.
"Я с радостью хочу сообщить о назначении Леонардо Ди Каприо новым ответственным за решение проблем изменения климата. Господин Ди Каприо – это заслуживающий доверия голос в движении по охране окружающей среды, и у него есть значительная платформа для того, чтобы усилить его посыл", – сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По словам генсека ООН, актер примет участие в саммите по климату, который откроется 23 сентября в Нью-Йорке и пройдет в рамках 69-й сессии Генассамблеи ООН.
По сообщениям иностранных СМИ, в ноябре 2013 года Леонардо Ди Каприо передал Всемирному фонду дикой природы (WWF) $3 млн для сохранения и удвоения популяции тигров в Непале. Ранее Ди Каприо в качестве члена правления WWF посещал Непал в составе группы экспертов и оценивал состояние научного мониторинга в национальных парках, где живут редкие тигры.
"Я с радостью хочу сообщить о назначении Леонардо Ди Каприо новым ответственным за решение проблем изменения климата. Господин Ди Каприо – это заслуживающий доверия голос в движении по охране окружающей среды, и у него есть значительная платформа для того, чтобы усилить его посыл", – сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По словам генсека ООН, актер примет участие в саммите по климату, который откроется 23 сентября в Нью-Йорке и пройдет в рамках 69-й сессии Генассамблеи ООН.
По сообщениям иностранных СМИ, в ноябре 2013 года Леонардо Ди Каприо передал Всемирному фонду дикой природы (WWF) $3 млн для сохранения и удвоения популяции тигров в Непале. Ранее Ди Каприо в качестве члена правления WWF посещал Непал в составе группы экспертов и оценивал состояние научного мониторинга в национальных парках, где живут редкие тигры.