В мире Пан Ги Мун назначил Ди Каприо посланником мира ООН по климату

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо назначен на пост посланника мира ООН по глобальным климатическим проблемам, сообщил генеральный секретарь Всемирной организации Пан Ги Мун.



"Я с радостью хочу сообщить о назначении Леонардо Ди Каприо новым ответственным за решение проблем изменения климата. Господин Ди Каприо – это заслуживающий доверия голос в движении по охране окружающей среды, и у него есть значительная платформа для того, чтобы усилить его посыл", – сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.



По словам генсека ООН, актер примет участие в саммите по климату, который откроется 23 сентября в Нью-Йорке и пройдет в рамках 69-й сессии Генассамблеи ООН.



По сообщениям иностранных СМИ, в ноябре 2013 года Леонардо Ди Каприо передал Всемирному фонду дикой природы (WWF) $3 млн для сохранения и удвоения популяции тигров в Непале. Ранее Ди Каприо в качестве члена правления WWF посещал Непал в составе группы экспертов и оценивал состояние научного мониторинга в национальных парках, где живут редкие тигры.