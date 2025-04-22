Папу Римского, возможно, похоронят в конце недели

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Конклав для избрания его преемника начнет работу в мае

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно действующим правилам, похороны нужно провести в промежуток с четвертого по шестой день после смерти понтифика, то есть это возможно с 25 по 27 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

«Вероятно, что похороны назначат на 26 апреля», - пишет агентство ANSA. При этом оно отмечает, что официально дату похорон в Ватикане пока не объявили.

Итальянские СМИ подчеркивают, что конклав, на котором будет избран новый папа римский, должен стартовать в период с 6 по 10 мая. При этом конклав разрешается начать и раньше, если у всех кардиналов, обладающих правом участвовать в выборах папы римского, получится прибыть в Ватикан еще раньше.

В понедельник вечером Ватикан опубликовал завещание Франциска. В нем он просит похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.

Франциск распорядился, чтобы «гроб положили в землю. Все должно быть просто, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus».

В среду вечером камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл возглавил церемонию констатации смерти и помещения тела Франциска в гроб.

«Я прошу все церкви Италии звонить в колокола в знак траура и благоприятствовать персональной и совместной молитве, общению друг с другом и Вселенской церковью», - заявил президент Итальянской епископальной конференции Маттео Дзуппи.

Папа Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет после тяжелой болезни.

Также многие страны мира объявили траур в связи с кончиной понтифика.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. 

#понтифик #Ватикан #папа Римский #похороны

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