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Совет министров Испании решил объявить трехдневный траур в связи со смертью Папы Римского Франциска, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Об этом решении заявил глава администрации председателя правительства, министр юстиции королевства Феликс Боланьос.

«Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи с кончиной Папы Франциска», — сказал он.

Боланьос подчеркнул, что понтификат Франциска привнес импульс к обновлению и реформированию католической церкви, который оставит след в истории.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска. Он напомнил, что на протяжении всего своего понтификата Франциск уделял внимание серьезным проблемам человечества, таким как изменение климата, миграция и неравенство.

Вчера, 21 апреля, стало известно о кончине Папы Римского. Как сообщил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели, Папа Римский Франциск скончался от мозгового инсульта. Понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

В ночь на 21 апреля состояние Франциска резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове», но не назвали причину. Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 10:35 по времени Астаны).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

Также министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон понтифика.