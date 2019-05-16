Общество
Парень из аула в Кызылординской области случайно стал обладателем Green Card
21-летний Дастан Барлыбай из села Айтеке би Казалинского района Кызылординской области стал победителем лотереи Green Card, обойдя своих более образованных и подготовленных соперников, сообщает Tengrinews.kz.

О том, как это произошло, рассказал друг семьи Дастана Александр Янкин, который сейчас проживает в США.

"Я много лет помогаю одной небогатой семье в Казахстане. У них четверо детей, и живут они в далеком ауле, где нет никакой работы. Там даже толком ничего не растет из-за бедствия с Аральским морем. С Дастаном мы после моего отъезда иногда переписывались. Я регулярно высылал американские вещи, деньги и красивые фото с видами американской жизни. В день, когда я заполнял заявки на лотерею Green Card для своих друзей и брата, мне написал Дастан. И тут меня осенило", - вспоминает Александр.

Он решил заполнить заявку и для Дастана. Мужчина попросил его сделать селфи у белой стенки холодильника и выслать фото. Далее он заполнил около 30 анкет, и на этом история забылась. Через полгода Александр стал проверять все номера: из всех заполненных анкет единственной выигрышной оказалась анкета Дастана.

"Парень, который абсолютно не знает английского языка, выиграл Green Card! Мои друзья, богатые и образованные, играют по десять лет и не могут выиграть, а здесь с первого раза и фото у холодильника. Бог любит такие игры. Сообщил ему, какой он счастливчик и эту невероятную новость. Зарплата, кстати, у него с полным рабочим графиком в месяц выходит около 200 долларов", - поделился он.

Теперь Дастану необходимо собирать вещи и готовиться к отъезду за океан. Перелеты и расходы на первое время, а также курсы английского готов оплатить Александр. Однако одна загвоздка осталась: родители все еще не дали согласие на отъезд сына.

Дастан рассказал, что в Нур-Султан он приехал в 2013 году, когда поступил в колледж. На последнем курсе парень устроился кассиром в сети ресторанов общественного питания. Через год он перевелся официантом в одну из столовых столицы, где до сих пор и работает.

"Я здесь снимаю квартиру вместе со старшим братом. Он тоже тут работает. Стараемся побольше денег отправлять домой родителям. У нас там остались еще двое младших братьев. Один из них уже в колледже учится. Как бы ни старались, не хватает откладывать отдельно. Все сбережения отправляем родителям. А мне хотелось бы продолжить учебу по своей специальности дизайнера в университете. Но без гранта пока нет возможности отучиться. Поэтому поездка в США была бы хорошей возможностью подзаработать и помочь своим родным. Заодно и себе бы отложил. Однако мама боится отпускать так далеко. Говорит, что будет сильно переживать и, возможно, не переживет такой разлуки. Отец тоже против, так как это далекая страна и могут быть всякие опасности и мошенники", - отметил парень.

Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии. Уезжать в США ему нужно в конце месяца, чтобы успеть к летнему сезону. Но без благословения родителей парень не может этого сделать.

"Ежегодно несколько сотен казахстанцев выигрывают американскую Green Card - документ, подтверждающий статус законного жителя США. Он разыгрывается по системе лотереи, для участия в которой не нужны особые или специальные знания. Желающим легально работать в США здесь помогает только удача", - отмечается в информации.

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