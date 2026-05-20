Парламент принял Конституционный закон «О Президенте»

Президент остаётся символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан», разработанный в соответствии с новой Конституцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Документом закрепляется роль Президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти. Президент остаётся символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Внесены уточнения в нормы, регулирующие процедуру его избрания, порядок принесения присяги и период исполнения полномочий, в связи с исключением института внеочередных выборов. Нормы закона закрепляют право Президента назначать Генерального Прокурора, председателей Конституционного Суда, Комитета национальной безопасности, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии, Национального Банка, Уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны.

По рекомендации Высшего Судебного Совета назначает Председателя Верховного Суда. По согласованию с Курултаем Президент назначает и избирает Вице-Президента, Премьер-Министра, 10 судей Конституционного Суда, 8 членов Высшей аудиторской палаты, 6 членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного Суда. Кроме того, законом вводится институт Вице-Президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение.

По поручению Главы государства он представляет его при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными госорганами. В отдельной статье нормативно закреплены полномочия Президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры.

Также вводится норма, регулирующая полномочия Президента в отношении Уполномоченного по правам человека. Закрепляемое разграничение полномочий между всеми субъектами государственной власти и одновременное укрепление системы сдержек и противовесов позволит исключить дублирование функций и обеспечит оперативность государственного управления.

