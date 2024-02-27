Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В мире, Европа
99
Айман Аманжолова
[email protected]

Североатлантический альянс расширяется, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, трансляция велась на сайте кабмина.

Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за эту инициативу, шестеро — против, четыре парламентария не голосовали.

Будапешт долгое время откладывали голосование о приеме скандинавской страны в блок.  

После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации она официально станет 32-м членом НАТО.

Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписывают документы и поднимают флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передают на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к блоку.

 

#политика #НАТО #Венгрия #ратификация #Швеция

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Прекратить медвежью услугу
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Прокуратура Павлодарской области с начала года отменила госзакупок на 4 млрд тенге
Кендама – это не бильбоке
Застрелил красавицу
О тоях, патриотизме и любви
Экономика сильная, но не силовая
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Не наступить на цифровые «грабли»
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
Аварии следовало ожидать
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
Нейросети заговорили на казахском
Не оставить бы сугробы
В приоритете – олимпийские виды
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Знание государственного языка – долг каждого
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Цена биткоина превысила $56 тыс. впервые с декабря 2021 года
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Премьер-министр Палестины подал в отставку
Круизный лайнер с 3 тысячами человек посадили на карантин и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]