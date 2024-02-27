Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, трансляция велась на сайте кабмина.

Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за эту инициативу, шестеро — против, четыре парламентария не голосовали.

Будапешт долгое время откладывали голосование о приеме скандинавской страны в блок.

После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации она официально станет 32-м членом НАТО.

Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписывают документы и поднимают флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передают на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к блоку.