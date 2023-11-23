Пассажир украл из салона такси 9 млн тенге в Астане

О пропаже сумки с деньгами заявил водитель такси, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

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В управление полиции района Нура обратился водитель частного такси, сообщив о пропаже сумки с 9 млн тенге.

Со слов мужчины, он, подрабатывая частным извозом, брал автомобиль у приятеля. В очередной раз, взяв машину, он не знал, что в салоне находится рюкзак с деньгами, который, по забывчивости оставил его друг.

"Установлено, что за ночь в салоне такси побывало 17 человек. В ходе кропотливой работы, полицейские выяснили все адреса, куда доставили пассажиров. При просмотре видеокамер был замечен мужчина, державший в руках пропавшую сумку. Сотрудники полиции установили 30-летнего пассажира, который в ночное время, находясь в салоне такси, обнаружил на пассажирском сиденье рюкзак. Доехав до места назначения, он забрал его с собой", – рассказали в полиции.

В отношении пассажира проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.