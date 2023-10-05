Пассажирка родила во время полета в Европу

Пассажирка рейса Дубай — Милан родила во время полета ребенка весом три килограмма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 30 сентября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. По данным издания, на борту летевшего в Европу самолета находился врач, который помог принять роды. После приземления он передал мать и ребенка сотрудникам больницы Варесино. Врачи подъехали к взлетно-посадочной полосе на машине скорой помощи.

Известно, что после оказанной бригадой медиков первичной помощи новорожденного доставили в больницу Филиппо Дель Понте рядом с городом Варезе.