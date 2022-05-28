Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

Cегодня, 28 мая, на 126-ом перегоне Желаево - Уральск пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - проинформировали в департаменте полиции на транспорте.

По делу проводятся необходимые следственные действия.

Иную информация в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.