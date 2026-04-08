Как отмечается в заключении к документу, законопроектом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере, закрепление прав и обязанностей психологов и получателей психологической помощи, включая обеспечение конфиденциальности, получение информированного согласия, соблюдение профессиональных и этических стандартов.

Также предлагается введение единого государственного реестра психологов, включение в который является обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности и разграничение психологической помощи и медицинской деятельности, включая запрет на применение медикаментозного лечения со стороны психологов, что соответствует международной практике и повышает безопасность граждан при оказании психологической помощи.

Кроме того, предусматривается введение профессионального стандарта, определяющего требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психолога, что позволит поддерживать единый уровень качества предоставляемых услуг.

Как добавила депутат Айна Мусралимова, также устанавливается обязательное требование, что любая психологическая деятельность в отношении получателя психологической помощи допускается после получения информированного согласия в письменной форме, за исключением экстренных случаев.