Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане

26

В Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025. Основатель и СEO Telegram Павел Дуров выступил на пленарном заседании Форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе своего выступления Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане.

«Год назад мы открыли наш первый региональный офис в Казахстане и мы очень довольны результатами. С большим удовлетворением сообщаю, что сегодня мы открываем специализированную лабораторию искусственного интеллекта в здании Alem.ai. В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного министерством искусственного интеллекта. Данная технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети», - объявил Дуров.

На Форуме также выступили Президент Венгрии Тамаш Шуйок, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

#открытие #ИИ #лаборатория #Дуров #Alem.ai

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Сделать правильный выбор
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Итоги встречи с «Реалом»
Ориентиры для модернизации страны
Хранитель народной мудрости
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Digital Bridge: Президент предложил назвать форум AI Bridge
Нейросети должны стать новой философией госуправления в Каз…
В Астане стартовал международный технологический форум Digi…
В Голливуде представили созданную ИИ актрису

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]