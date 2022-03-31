Павильон Казахстана получил серебряную награду на EXPO-2020 в Дубае

Национальный павильон Республики Казахстан занял второе место среди 192 стран мира по итогам Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai. Церемония вручения наград EXPO Awards состоялось накануне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АО "НК "QazExpoCongress".

Национальный павильон Казахстана занял второе место и получил серебряную награду в главной номинации "Раскрытие темы выставки". Первое и третье места в данной номинации получили Германия и Италия.

Кроме того, павильон Казахстана занял первое место в номинации "Best Presentation" и третье место – в номинации "Best LargePavilion" по версии международного журнала Exhibitor Magazine.

Отметим, что казахстанский павильон входит в топ-10 посещаемых павильонов выставки EXPO 2020 Dubai. Всего за период выставки павильон посетили более 1,6 млн человек.