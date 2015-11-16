Павлодарец установил новый мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу

Спорт
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Фото с сайта otv.ua
Павлодарский спортсмен Николай Земцов завоевал две золотые медали и установил новый мировой рекорд в чемпионате мира по пауэрлифтингу под эгидой WPC (World Powerlifting Congress), передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Чемпионат проходил в португальском городе Порту с 10 по 15 ноября.

"Николай Земцов победил в сумме и в становой тяге в весовой категории 82,5 килограмма. В становой тяге он установил новый мировой рекорд, подняв 326 килограммов", – с гордостью сказал заслуженный тренер РК, тренер Земцова – Иван Прокопенко.

Кроме того, на португальских соревнованиях участвовали и спортсмены из Костанайской области, которые также стали чемпионами в своих весовых категориях. 

Владимир Голубев (до 125 кг) стал чемпионом мира в упражнении "Становая тяга" с результатом 352,5 кг и в жиме лежа – серебряным призером.

Шарипов Арыстан и Батырхан Ермагамбетов из Карасуской средней школы стали трехкратными чемпионами мира WPC среди юниоров в своих весовых категориях.

Мастер спорта международного класса Андрей Сазонов из села "Восток" также завоевал "серебро" ЧМ в экипировочном дивизионе.

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