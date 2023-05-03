На видео павлодарки с оскорблением кандасов отреагировали в полиции

Полиция в городе Павлодаре начала расследование по видео с оскорблением кандасов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция, мониторя соцсети, на Instagram-странице @nastya_brovkapvl выявила видео, где девушка выражалась нецензурной бранью и негативно высказывалась в адрес кандасов, прибывших из Монголии.

На видео оказалась 27-летняя павлодарка. За нецензурную лексику суд привлек ее к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» со штрафом в 20 МРП.

Кроме того, на девушку завели уголовное дело.

«Факт зарегистрирован в Северном отделе полиции УП города Павлодара. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Назначена необходимая экспертиза», – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.