Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ

Футбол
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Примечательно, что возвращение в в элиту казахстанского футбола совпало с 60-летием со дня основания клуба

Фото Валерия Бугаева

В Павлодаре состоялось торжественное чествование команды, которая успешно завершила нынешний сезон и спустя пять лет возвратилась в элиту казахстанского футбола, передает корреспондент Kazpravda.kz

История футбольного «Иртыша» – это шесть десятилетий славы и побед, а также серьезных испытаний. Павлодарский клуб – пятикратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка страны и рекордсмен по количеству медалей национальных первенств. За 60 лет команда провела более 2 000 матчей в чемпионатах СССР, Казахстана, а также на международных аренах Азии и Европы.

Однако последние пять лет для «Иртыша» были настоящим испытанием на прочность – в 2020 году клуб прекратил существование из-за финансовых трудностей, а в 2022 году был признан банкротом.

В 2023 году к вопросу подключилось руководство области – болельщики постоянно обращались с просьбой возродить гордость Павлодара ФК «Иртыш». Была разработана дорожная карта, направленная на восстановление финансовой устойчивости клуба, привлечение спонсоров, создание эффективной управленческой модели и развитие местной школы футбола. Особое внимание уделено воспитанию собственных игроков, без привлечения иностранных легионеров, чтобы заложить прочный фундамент будущих успехов.

Сезон 2024 года команда начала со второй лиги. Выиграв тот чемпионат, клуб перешел в первую лигу. Упустить шанс вернуться в КПЛ павлодарцы не могли – ключевым моментом нынешнего чемпионата стал матч 24-го тура первой лиги, в котором «Иртыш» одержал убедительную победу над алматинским «Хан-Тенгри» со счетом 7:1, досрочно обеспечив себе путевку в премьер-лигу.

На торжественной церемонии в честь юбилея «Иртыша» и исторического возвращения аким Павлодарской области Асаин Байханов поздравил игроков, тренеров, ветеранов и болельщиков с достижением, отметив, что за этим результатом стоит упорный труд, вера и огромная любовь к родному клубу.

- Этого момента ждали тысячи павлодарцев. Мы прошли длинный путь, а смелое решение возродить клуб оказалось правильным, – отметил Асаин Байханов.

Он также вручил клубу премиальный сертификат и выразил благодарность капитану команды Руслану Есимову за высокий профессионализм, лидерские качества и вклад в успех клуба. В знак признательности футболисты преподнесли Асаину Байханову памятную медаль и игровую футболку сезона 2025 года.

#Павлодар #футбол #Иртыш #КПЛ

