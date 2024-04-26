Прокуроры отправили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводков

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сотрудники органов прокуратуры республики присоединились к акции «Күшіміз бірлікте», передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным генпрокуратуры, переведены средства в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан Қоры», благотворительный фонд «Biz Birgemiz Qazaqstan», общество «Қазақстанның Қызыл Айы».

Кроме того, деньги направлены в местные благотворительные фонды «Қамқор-Ақтөбе 2024» в Актюбинской области, «Ақтоғай халқына» в Павлодарской области, «Отзывчивое сердце» в СКО. 

В регионах поддерживается тесное сотрудничество с волонтерскими центрами. В местах оказания гуманитарной помощи прокуроры подключились к доставке продуктов, одежды и других необходимых вещей.

Наряду с этим, сотрудники органов прокуратуры подтопленных регионов активно участвуют в работе по устранению последствий паводков и в предотвращении затопления населенных пунктов.

#паводки #пострадавшие #прокуратура #помощь

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