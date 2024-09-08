Педро Альмодовар получил «Золотого льва» в Венеции

Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях матери и дочери, живущих неподалеку друг от друга в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Cinzia Camela/LiveMedia/IMAGO

Педро Альмодовар удостоился главной награды 81-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Комната по соседству».

Испанский режиссер Педро Альмодовар получил «Золотого льва» (Leone d'Oro) - главную награду 81-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Комната по соседству». Об этом сообщило жюри киносмотра.

Комиссия во главе с французской актрисой Изабель Юппер выбрала ленту испанского режиссера, рассмотрев 21 заявку.

Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях матери - бывшей военной корреспондентки - и дочери, живущих неподалеку друг от друга в Нью-Йорке. В главных ролях снялись американская и британская актрисы Джулианна Мур и Тильда Суинтон.