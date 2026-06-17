Состоялась премьера тизер-трейлера мультфильма «Шрек 5»

Кино

Шрек, Осел и Фиона отправляются за новыми приключениями

© Фото: YouTube/SHREK 5

Студия Universal представила дебютный трейлер пятой части культовой анимационной франшизы "Шрек", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

К озвучке главных героев вернулись все ключевые актеры оригинальной трилогии: Майк Майерс вновь подарит голос Шреку, Эдди Мерфи - Ослу, а Кэмерон Диаз - Фионе.

Трейлер начинается с книги сказок, пересказывающей оригинальную историю Шрека, Фионы и Осла из самого первого фильма 2001 года. Осел перебивает повествование и заявляет, что пришло время для смены имиджа, возможно, именно этим объясняется слегка изменившийся анимационный стиль сказочных персонажей.

Друзья вновь путешествуют по волшебной стране и сталкиваются с великаном, стражами порядка и жутковатым снеговиком, пародирующим Олафа из "Холодного сердца". Герои также встречают Пряню, который прикрепил себе две мармеладные пуговицы пониже спины. Трейлер завершается сценой в тюремной камере, куда попадают Шрек, Фиона, их дети и Осел.

Путь пятой части на экраны оказался извилистым. Изначально фильм анонсировали на 1 июля 2026 года, затем перенесли на 23 декабря 2026-го, и лишь позднее студия утвердила окончательную дату - 30 июня 2027 года. Таким образом, "Шрек 5" выйдет спустя 17 лет после предыдущей главы - "Шрек 4: Навсегда", увидевшей свет в 2010 году.

Трейлер уже доступен к просмотру.

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