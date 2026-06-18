Трейлер нового «Человека-паука» взорвал интернет

За несколько часов видео уже собрало более 5,5 миллиона просмотров

Фото: кадр из видео

В интернете активно обсуждают официальный трейлер фильма Человек-паук 4. Ролик стремительно набирает популярность, а поклонники строят теории о сюжете и делятся ожиданиями от предстоящей премьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment⁠. Видео уже собрало более 5,5 миллиона просмотров. Главную роль вновь исполнил Том Холланд. Также к своим образам вернутся Зендея и Джейкоб Баталон. Одним из новых лиц проекта стала Сэди Синк.

- Для Питера Паркера начинается совершенно новая глава. Борясь с преступностью в роли Человека-паука в мире, который больше его не помнит, и наблюдая, как его прежние друзья продолжают жить своей жизнью без него, Питер сталкивается с внутренними переменами, которые, возможно, окажутся ему не по силам. Однако именно эта трансформация может стать единственным способом остановить новую страшную угрозу для города и дорогих ему людей - могущественного злодея, которого никто даже не способен увидеть, - отмечается в анонсе проекта.

После выхода трейлера пользователи социальных сетей начали активно обсуждать будущее Питера Паркера и возможное развитие сюжета. Многие уже называют фильм одним из самых ожидаемых релизов Marvel.

Ранее Том Холланд сообщил, что новая картина вернется к «старой школе» кинопроизводства и будет сниматься преимущественно в реальных локациях. Режиссером фильма стал Дестин Дэниел Креттон, ранее работавший над Шан-Чи и легенда десяти колец. К актерскому составу также присоединился Джон Бернтал, который вновь сыграет Каратель. Ранее персонаж появлялся в сериале Сорвиголова, а затем получил собственный проект - Каратель.

Премьера фильма запланирована на 31 июля 2026 года.