Перчатки в крови Линкольна продали за $1,5 млн
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Они были у Линкольна в момент его убийства
Отмечается, что окровавленные кожаные перчатки были выставлены на торги в США среди связанных с ним 144 предметов, 136 из которых были проданы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Как пишет агентство Associated Press (AP), перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, находившиеся у него в кармане в вечер его убийства, продали на аукционе за $1,52 млн.
«Перчатки стали самым продаваемым товаром, принеся $1,52 млн, включая премию. Один из двух носовых платков, которые были у Линкольна 14 апреля 1865 года, в вечер, когда его застрелили, ушел за $826 тыс.», — пишет издание AP.