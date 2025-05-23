Перчатки в крови Линкольна продали за $1,5 млн

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Они были у Линкольна в момент его убийства

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Отмечается, что окровавленные кожаные перчатки были выставлены на торги в США среди связанных с ним 144 предметов, 136 из которых были проданы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как пишет агентство Associated Press (AP), перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, находившиеся у него в кармане в вечер его убийства, продали на аукционе за $1,52 млн.  

«Перчатки стали самым продаваемым товаром, принеся $1,52 млн, включая премию. Один из двух носовых платков, которые были у Линкольна 14 апреля 1865 года, в вечер, когда его застрелили, ушел за $826 тыс.», — пишет издание AP.

#США #аукцион #перчатки #Линкольн

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