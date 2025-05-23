Они были у Линкольна в момент его убийства

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Отмечается, что окровавленные кожаные перчатки были выставлены на торги в США среди связанных с ним 144 предметов, 136 из которых были проданы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как пишет агентство Associated Press (AP), перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, находившиеся у него в кармане в вечер его убийства, продали на аукционе за $1,52 млн.