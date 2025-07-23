Одним из ключевых инст­рументов в этом направлении стали передвижные медицинские комплексы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты региона. Население области обслуживают десять мобильных комплексов, из которых два – на базе автомобилей КамАЗ, остальные – на базе автобусов. С июля к оказанию выездных услуг подключились медкомплексы из Кызылжарской, Явленской, Аккайынской районных больниц, а также больницы райо­на Магжана Жумабае­ва. В итоге за первое полугодие 2025 года медицинской помощью были охвачены 22 124 человека, что на 6 204 больше, чем за тот же период 2024-го. Кроме того, выявлено 1 576 пациентов с заболеваниями, из них 329 человек поставлены на диспансерный учет.