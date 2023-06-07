Перекрытие улиц и перебои с водой: в акимате Астаны сделали заявление

В Астане 30 июня этого года планируют запустить новую станцию питьевой воды (НФС-3). Об этом сообщил руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акима Астаны

«К концу этого месяца решим вопрос с дефицитом воды в городе. Мы понимаем, что есть дома, где более остро ощущается нехватка воды. По таким домам специалисты «Астана су арнасы» совместно с районными акиматами работают. Где-то за счет перенастройки насосов самих домов удается повысить давление. Но это возможно не во всех домах.

«Астана су арнасы» старается выдерживать график подачи воды. Когда воды нет в домах, и это не связано с насосами самого ЖК, то в это время идет водозабор для подачи всему городу. Обычно данные работы проводятся с вечера – в ночное время», – разъяснил Бабамуратов.

В акимате попросили астанчан проявить еще немного терпения, так как перекрытие улиц одномоментно не решит вопрос подачи воды в жилом комплексе.

«Однако это создает неудобства для других горожан. Также подобные демонстрации могут спровоцировать дорожно-транспортные инциденты.

Поэтому предлагаем, как это делают другие инициативные группы, работать совместно с нами. Специалисты не оставят ваши обращения без внимания», – обратился к горожанам глава УВП.

Полностью дефицит воды в городе решит новая станция питьевой воды, которую начали строить в 2021 году. НФС-3 планируют запустить 30 июня.

Кроме того, на следующей неделе будет запущена новая нитка водовода со стороны Астанинского водохранилища, которая обеспечит необходимое давление и стабильность работы системы, подытожил спикер.

Напомним, вечером 6 июня жители нескольких столичных многоэтажек перекрыли улицу Нажимеденова с требованием вернуть воду в их дома.

Ранее видеообращение к астанчанам по дефициту питьевой воды в городе записал аким столицы Женис Касымбек.