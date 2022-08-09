Фото: акимат Алматинской области
Транспорт
Перелеты из аэропорта Ушарала возобновятся с 11 августа

Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта города Ушарала после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 метров и уширение рулежной дорожки, завершены. Акимат Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимает меры по реализации оставшихся работ по проекту.

По результатам проведенного обследования аэропорту Ушарала выдан сертификат годности к эксплуатации», – отметили в КГА.

Сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан. Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах CRJ2 (50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов – в остальное время. Стоимость билета будет 15 тысяч и 16 тысяч тенге соответственно. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года.

Также по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов – в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410 емкостью 19 кресел. Стоимость билета – 8 тысяч тенге, рассказали в комитете.

Напомним, завершить реконструкцию в аэропорту Ушарала планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты. В этой связи в середине июля глава МИИР Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара. По информации местных исполнительных органов, завершить реконструкцию воздушной гавани Ушарала планировалось к 20 июля, аэровокзала Урджара – к началу августа.

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