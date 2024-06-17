Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане

Теперь процесс переоформления авто стал прозрачным, подделка подписей при регистрации сделки исключена.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о том, что процесс переоформления автомобиля стал проще, передает Kazpravda.kz

«Ранее, при перерегистрации транспорта необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile», - рассказали в госкорпорации, пояснив, что новшество было внедрено для искоренения коррупционных действий при регистрации транспорта.

Так, благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД РК и АО «НИТ», процесс переоформления авто стал

прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена.

«При обращении услугополучателей сотрудник спецЦОНа вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП», - пошагово разъяснили процедуру в правительстве для граждан.

К слову, аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭПЦ организации через приложение eGov business.

Напомним, что прием бумажной письменной формы сделки при переоформлении автомобилей был отменен 23 апреля текущего года вследствие внесения изменений и дополнений в Правила регистрации и учета транспортных средств МВД РК.