Перевести на е-формат разрешения при международных автоперевозках грузов предлагает Казахстан

Главы делегаций Специальной программы для экономик Центральной Азии обсудили вопросы внедрения цифровых инструментов в перевозочном процессе, передает Kazpravda.kz
Председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля (КАТТК) Минтранспорта РК принял участие во встрече глав делегаций Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Женеве.
В ходе мероприятия обсуждены вопросы внедрения цифровых инструментов в перевозочном процессе, ход реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по цифровизации коридора СПЕКА, а также проект стратегии КВТ по сокращению парниковых газоввнутренним транспортом.
«Со стороны Казахстана предложено рассмотреть вопрос по переходу на электронный формат бланков разрешений при международных автомобильных перевозках грузов», - говорится в сообщении Минтранспорта РК.
Также председатель КАТТК Алтай Али провел ряд двусторонних встреч с исполнительным секретарем ЕЭК ООН - заместителем генсека ООН Татьяной Молчан, генеральным секретарем IRU Умберто де Претто и делегацией Польши, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы трансконтинентальных автомобильных перевозок и развития транспортной отрасли Республики Казахстан.
«Министерством будет продолжена работа по реализации мер, направленных на снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду, содействию цифровизацииТранскаспийского коридора и внедрению цифровизации процесса перевозок грузов (переход на электронные цифровые сопровождающие документы (e-CMR, e-TIR) и осуществление контрольных процедур)», - отмечается в сообщении.