Перевести на е-формат разрешения при международных автоперевозках грузов предлагает Казахстан

Главы делегаций Специальной программы для экономик Центральной Азии обсудили вопросы внедрения цифровых инструментов в перевозочном процессе, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля (КАТТК) Минтранспорта РК принял участие во встрече глав делегаций Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Женеве.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы внедрения цифровых инструментов в перевозочном процессе, ход реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по цифровизации коридора СПЕКА, а также проект стратегии КВТ по сокращению парниковых газоввнутренним транспортом.

«Со стороны Казахстана предложено рассмотреть вопрос по переходу на электронный формат бланков разрешений при международных автомобильных перевозках грузов», - говорится в сообщении Минтранспорта РК.

Также председатель КАТТК Алтай Али провел ряд двусторонних встреч с исполнительным секретарем ЕЭК ООН - заместителем генсека ООН Татьяной Молчан, генеральным секретарем IRU Умберто де Претто и делегацией Польши, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы трансконтинентальных автомобильных перевозок и развития транспортной отрасли Республики Казахстан.