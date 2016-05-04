Перспективы для крестьян

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Калдыкыз ДОСЖАНОВА, руководитель крестьянского хозяйства «Султан», Атырау
Мое крестьянское хозяйство находится в пригородном Еркинкалинском сельском округе. Выйдя на пенсию, я не захотела сидеть без дела, а так как выросла в ауле, решила заняться тепличным хозяйством. Поначалу было сложно – из-за незнания условий ведения бизнеса, того, какие документы нужны для оформления земли, а также получения кредита. Но благодаря хорошей информационной работе, которую ведут государственные органы, а также большой поддержке по части финансирования, удалось сдвинуться с мертвой точки. Начинала свой бизнес на 10 га арендованной земли.

Сегодня в крестьянском хозяйстве работают уже 30 человек, в основном местные жители. Мы построили теплицу с капельным орошением, в селе открыли свой магазин. Сейчас на всех рынках города есть свои торговые точки, где реализуется выращенная нами плодоовощная продукция. На недавно построенном в Атырау коммунальном рынке «Сарайшык» мы открыли сразу четыре торговые точки.
Земля требует большого внимания, за ней нужно ухаживать и работать не покладая рук. Только при таком отношении можно получить благодарность, отдачу. Могу подтвердить эти слова своим примером. Мы постепенно развиваемся, хозяйство растет. На свободные средства строим общественную баню и другие объекты сферы услуг. Поэтому, когда узнала, что по обновленному Земельному кодексу можно будет по льготной стоимости приобрести земли сельскохозяйственного назначения, обрадовалась. Появилась перспектива дальнейшего расширения. Еще одним несомненным плюсом является то, что будут сняты ограничения по использованию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде, как у нашего крестьянского хозяйства. Это позволит нам, заложив арендованную землю в банке, получить финансы для развития бизнеса. Хотим принять участие в аукционах и приобрести для своего хозяйства еще 20–30 га земли.

Хорошей новостью стало и то, что снят один из административных барьеров при строительстве объектов на землях сельскохозяйственного назначения. Теперь, если я захочу на своем участке построить теплицу, животноводческий комплекс, то мне не придется менять целевое назначение участка.
Так что тем, кто действительно хочет работать на земле, предоставляются все возможности.

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