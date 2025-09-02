Перспективы расширения межпарламентского сотрудничества Казахстана и Бельгии обсудили в Сенате

Парламент
12
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с делегацией Сената Федерального Парламента Бельгии во главе с сенатором Стефани Д’Оз. Стороны обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского сотрудничества, укрепления политического диалога, а также перспективы взаимодействия в экономике, транспорте и логистике, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Ольга Перепечина подчеркнула, что Бельгия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. Она отметила, что особую роль в развитии межпарламентского взаимодействия играют действующие группы дружбы, которые создают дополнительные возможности для регулярного и конструктивного диалога на уровне законодательных органов.

«За последние три десятилетия наши страны выстроили прочные связи и достигли конкретных результатов по многим направлениям двустороннего взаимодействия. Мы убеждены, что парламентская дипломатия играет важную роль в дальнейшем укреплении сотрудничества, а группы дружбы и профильные комитеты наших парламентов способны стать дополнительной платформой для диалога», - отметила Ольга Перепечина.

Стороны также обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, зеленой энергетики и климатической повестки. Отдельным направлением стало сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В ходе беседы Стефани Д’Оз выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Во встрече также приняли участие Председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, сенаторы Ольга Булавкина, Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев.

#Казахстан #сотрудничество #Сенат #Бельгия

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Развитие транспортной инфраструктуры и социальные вопросы о…
Cенаторы ознакомились с инфраструктурными объектами в облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]