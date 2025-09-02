Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с делегацией Сената Федерального Парламента Бельгии во главе с сенатором Стефани Д’Оз. Стороны обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского сотрудничества, укрепления политического диалога, а также перспективы взаимодействия в экономике, транспорте и логистике, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Ольга Перепечина подчеркнула, что Бельгия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. Она отметила, что особую роль в развитии межпарламентского взаимодействия играют действующие группы дружбы, которые создают дополнительные возможности для регулярного и конструктивного диалога на уровне законодательных органов.

«За последние три десятилетия наши страны выстроили прочные связи и достигли конкретных результатов по многим направлениям двустороннего взаимодействия. Мы убеждены, что парламентская дипломатия играет важную роль в дальнейшем укреплении сотрудничества, а группы дружбы и профильные комитеты наших парламентов способны стать дополнительной платформой для диалога», - отметила Ольга Перепечина.

Стороны также обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, зеленой энергетики и климатической повестки. Отдельным направлением стало сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В ходе беседы Стефани Д’Оз выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Во встрече также приняли участие Председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, сенаторы Ольга Булавкина, Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев.