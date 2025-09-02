Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ

Президент,Инвестиции
69

Фото: пресс-служба Президента РК

В Пекине состоялась встреча Главы государства с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Глава государства напомнил о предыдущей встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюном в городе Сиане в мае 2023 года. По мнению Касым-Жомарта Токаева, с того момента взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение.

Президент Казахстана отметил, что Казахстан готов стать региональной платформой для расширения деятельности Банка, в частности, в продвижении проектов по развитию «зеленых» и интеллектуальных технологий.

На сегодня АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган – Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.

#Токаев #сотрудничество #инвестиции #АБИИ

