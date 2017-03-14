Первая волна паводков в ВКО ожидается в середине марта

Со второй половины марта в Восточно-Казахстанской области ожидается первая волна паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.
"Основную часть сил спасательные службы сосредоточат в южных районах, где из-за потепления ожидается активное таяние снега и резкое повышение уровня воды в водоемах. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций контроль в паводкоопасный период ведется наземным и воздушным путем", – говорится в сообщении.
Интенсивное потепление и быстрое таяние снега может вызвать подтопление 110 населенных пунктов области. В норме запасы влаги распределены в Аягозском, Зайсанском районах, превышен уровень в Бескарагайском, Кокпектинском, Курчумском, Жарминском, Урджарском, Зыряновском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском, Глубоковском, Курчумском районах и Риддере. Накопление снега в бассейнах крупных рек региона зимой этого года превысило норму на 40–65 %.
"Контроль над ситуацией ведется круглосуточно. По распоряжению акима области создан оперативный штаб в целях надежной защиты населения. Работа ведется по плану противопаводковых мероприятий, который предусматривает создание материально-технической базы, спуск снежных лавин, подготовку населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Кроме этого, с коллегами из ДЧС мы проведем облет. Безопасность в паводкоопасный период будет обеспечена", – отметил руководитель управления по мобилизационной подготовке Елдос Чикенов.
Предупредить чрезвычайные ситуации помогают не только наземные подразделения спасательных служб, но и воздушные. Авиаподразделение ВКО подготовило 7 вертолетов, приспособленных также для эвакуации населения. За сходом снежного покрова и прохождения паводковых вод наблюдают даже из космоса в рамках заключенного договора с национальным оператором.
Как сообщил начальник отдела предупреждения ЧС Алексей Штыкель, в населенных пунктах, которые находятся под угрозой подтопления, ведется подготовка к непредвиденным ситуациям. Регулярно через 41 гидрологический пост организован контроль за уровнем рек и наполнением крупных водохранилищ. По прогнозам синоптиков паводки продлятся до середины июня.
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