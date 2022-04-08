Происшествия , Общество
Первоклассник отравился марганцовкой в одной из школ Павлодара

Ученик 1 класса в одной из школ города Павлодара отравился марганцовкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

В марте в одной из школ Павлодара ученик 1 класса, оставшись без присмотра, открыл шкаф, где нашел бутылек перманганата калия и насыпал себе в рот. До приезда работников скорой медицинской помощи школьная медсестра стала промывать ребенку рот.

После скорая оказала ребенку первую помощь. Несовершеннолетний был доставлен в детскую областную больницу.

«Полицейские установили, что за несколько дней до случившегося учитель данного класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у одного из учеников. Затем в спешке убрала бутылёк с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье 141 – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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