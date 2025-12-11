Ее мощность составит 22,6 МВт, что позволит обеспечивать электроэнергией тысячи домохозяйств и предприятий региона, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

Проект реализован в районе Б. Майлина на частные инвестиции. АО «Варваринское» вложило в строительство солнечной электростанции 7,2 млрд тенге.

Производство экологически чистой энергии снизит нагрузку на традиционную энергосистему и уменьшит выбросы углекислого газа, что делает проект важным вкладом в охрану окружающей среды.

- Строительство станции стало частью стратегии декарбонизации нашего предприятия. Мы стремимся минимизировать воздействие нашего производства на окружающую среду и одновременно повысить его энергоэффективность. Новая солнечная электростанция дает нам такую возможность. Она стала нашим вкладом в развитие Костанайской области и примером того, как ответственное производство может быть инновационным, - отметил во время торжественного запуска главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис.

Первая солнечная электростанция Костанайской области представляет собой более 36 000 солнечных панелей общей площадью свыше 98 000 м².

Для региона это значимый проект, поскольку область считается энергодефицитной и потребляет почти в четыре раза больше электроэнергии, чем производит. При этом уже 37% собственной генерации обеспечивают две работающие ветроэлектростанции — в Аркалыке и Костанайском районе.