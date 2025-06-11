Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Западно-Казахстанской области намерены строить первые очистные установки в сельской местности, сообщает Kazpravda.kz

В соответствии с пунктом 2 статьи 216 Экологического кодекса РК запрещается сброс сточных вод, неочищенных до допустимых нормативов, на водный объект или рельеф местности. Однако на сегодня в районах ЗКО отсутствуют такие места, соответствующие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сточные воды сбрасываются на окраинах населенных пунктов, возле поселковых свалок (полигонов ТБО), отметили в департаменте экологии. Ведомство неоднократно направляло письма акимам районов о необходимости определения мест сброса сточных вод с установкой канализационно-очистных установок. Но данный вопрос не решается в связи с отсутствием финансирования.

Между тем, первые шаги в решении проблемы загрязнения почвы сточными водами уже намечены – в «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем ЗКО на 2026-2028 годы» включены разработка проекта и строительство блочно-модульных канализационных очистных установок в селах Переметное и Дарьинское района Байтерек, так как эти населенные пункты расположены вблизи областного центра. В дальнейшем КОС появятся и в других селах, в первую очередь, в райцентрах.

Состояние действующих в регионе канализационно-очистных сооружений также вызывает немало нареканий горожан и тревогу коммунальных служб. КОС областного центра введены в эксплуатацию в 1981 году, а КОС г. Аксай – порядка 30 лет назад. По Уральску износ канализационных очистных сооружений составляет 34%, канализационных сетей – 62%. По административному центру Бурлинского района он достиг 80%, в связи с чем в «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем ЗКО на 2021-2025 годы» была включена полная реконструкция КОС г. Аксай. Срок реализации проекта истек еще в декабре 2023 года, а КОС и «ныне там» – нет финансирования.

В капитальном ремонте нуждаются и КОС областного центра. Сейчас сточные воды со всего города после механической очистки не проходят стадию биологической очистки, а направляются прямиком на отстаивание в пруды-накопители. Мероприятия по капитальному ремонту КОС Уральска также включены в разрабатываемую департаментом экологии по ЗКО «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем ЗКО на 2026-2028 годы».