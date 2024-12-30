Первые выборы в Сирии могут провести через четыре года

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Проведение первых выборов в Сирии после свержения режима Башара Асада может занять до четырёх лет. Для этого необходимо провести перепись населения и разработать новую конституцию. На написание документа понадобится до трёх лет. Об этом заявил действующий лидер Сирийской Республики Ахмед аш-Шараа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как пишет Reuters, глава правительства и по совместительству движения «Хайят Тахрир аш-Шам», стоявшей во главе восстания, уверяет международную общественность в том, что новое руководство отошло от своей радикальной идеологии.

Кроме того, аш-Шараа пообещал распустить группировку и выразил надежду, что США снимут санкции с Сирии.