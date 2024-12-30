Первые выборы в Сирии могут провести через четыре года

В мире
263

По словам лидера Сирийской Республики, нужно подготовить инфраструктуру, прежде чем проводить выборы

Фото: скриншот видео / 24.kz

Проведение первых выборов в Сирии после свержения режима Башара Асада может занять до четырёх лет. Для этого необходимо провести перепись населения и разработать новую конституцию. На написание документа понадобится до трёх лет. Об этом заявил действующий лидер Сирийской Республики Ахмед аш-Шараа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как пишет Reuters, глава правительства и по совместительству движения «Хайят Тахрир аш-Шам», стоявшей во главе восстания, уверяет международную общественность в том, что новое руководство отошло от своей радикальной идеологии.

Кроме того, аш-Шараа пообещал распустить группировку и выразил надежду, что США снимут санкции с Сирии.

- Нам нужно много времени. Статистика — вещь непростая. Без этого избирательный процесс будет непозрачным. Поэтому нужно подготовить инфраструктуру, прежде чем готовить выборы. Также необходимо написать новую конституцию и обсудить её детали. Конечно, не следует управлять государством с точки зрения руководства группировками. Мы управляли Идлибом, и в каком-то смысле уже имеем опыт. Поэтому мы распустим «Хайят Тахрир аш-Шам». Оружие должно быть только в руках государства и ограниченно только им. Сейчас мы проводим переговоры с вооружёнными фракциями на севере страны и надеемся, что найдём соответствующее решение, - заявил лидер администрации Сирийской Республики Ахмед аш-Шараа.

 

#выборы #президент #Сирия

Популярное

Все
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
На Новый год снег достанется не всем
Закон Республики Казахстан
Безопасность детей как наивысший приоритет
База для скорой ремонтной помощи
Система госзакупок переведена в электронный формат
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Закон Республики Казахстан
Молодежная политика: ключевые события
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
Прагматичность в деле
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Волшебная сказка
Престиж рабочих профессий повышается
Представлена новая платформа e-Sport
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Покорители открытой воды
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

В Кыргызстане новогодний отдых продлится 7 дней
Рожденных в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]