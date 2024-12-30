Первые выборы в Сирии могут провести через четыре года

По словам лидера Сирийской Республики, нужно подготовить инфраструктуру, прежде чем проводить выборы
Проведение первых выборов в Сирии после свержения режима Башара Асада может занять до четырёх лет. Для этого необходимо провести перепись населения и разработать новую конституцию. На написание документа понадобится до трёх лет. Об этом заявил действующий лидер Сирийской Республики Ахмед аш-Шараа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Как пишет Reuters, глава правительства и по совместительству движения «Хайят Тахрир аш-Шам», стоявшей во главе восстания, уверяет международную общественность в том, что новое руководство отошло от своей радикальной идеологии.
Кроме того, аш-Шараа пообещал распустить группировку и выразил надежду, что США снимут санкции с Сирии.
- Нам нужно много времени. Статистика — вещь непростая. Без этого избирательный процесс будет непозрачным. Поэтому нужно подготовить инфраструктуру, прежде чем готовить выборы. Также необходимо написать новую конституцию и обсудить её детали. Конечно, не следует управлять государством с точки зрения руководства группировками. Мы управляли Идлибом, и в каком-то смысле уже имеем опыт. Поэтому мы распустим «Хайят Тахрир аш-Шам». Оружие должно быть только в руках государства и ограниченно только им. Сейчас мы проводим переговоры с вооружёнными фракциями на севере страны и надеемся, что найдём соответствующее решение, - заявил лидер администрации Сирийской Республики Ахмед аш-Шараа.