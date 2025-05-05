Первые за 10 лет муниципальные выборы проходят в Ливане

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Их откладывали несколько раз, в том числе из-за дефицита бюджета

Фото: Joseph Eid/AFP/Getty Images

Впервые с 2016 года в Ливане проходят муниципальные выборы. Их также не проводили с момента соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хезболла», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Первый тур завершился в округах провинции Горный Ливан, включая пригороды Бейрута. По предварительным оценкам, преимущество получат союзные шиитские фракции — «Хезболла» и «Движение Амаль».

Эксперты считают, что эти выборы станут индикатором общественных настроений перед парламентской кампанией, запланированной на следующий год.

Главный вопрос для избирателей сегодня — восстановление разрушенного жилья. Военный конфликт с Израилем с октября 2023 года унёс жизни более четырёх тысяч человек, пострадали крупные города, в том числе столица, и деревни на юге страны. По оценкам Всемирного банка, на восстановление инфраструктуры потребуется более 11 миллиардов долларов.

Отметим, что муниципальные выборы откладывали несколько раз, в том числе из-за дефицита бюджета.

 

#выборы #Ливан

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