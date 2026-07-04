Первый туристический поезд из Сианя доставил в Алматы около 60 туристов

Фото: Пресс-служба КТЖ

В Алматы прибыл международный туристический поезд, следовавший по маршруту Сиань (КНР) – Алматы. В составе поезда прибыли порядка 60 туристов из различных регионов Китая. Проект реализован в рамках развития туристического железнодорожного сообщения между Казахстаном и Китаем, передает Kazpravda.kz.

Поезд отправился из китайского города Сиань 29 июня и пересек государственную границу через станцию Хоргос. После въезда на территорию Казахстана пассажиры продолжили поездку на составе, сформированном Пассажирские перевозки.

«Поезд отправился из города Сиань 29 июня и пересек государственную границу через станцию Хоргос. На территории Казахстана пассажиры продолжили поездку на составе, сформированном АО «Пассажирские перевозки». Для удобства движения был разработан специальный график, учитывающий особенности маршрута и стыковку с международным сообщением», — сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы»

В течение нескольких дней пребывания в Алматы гости из Китая познакомятся с культурным и туристическим потенциалом города. Для них подготовлена экскурсионная программа, включающая посещение основных достопримечательностей мегаполиса.

Обратное отправление международного туристического поезда из Алматы запланировано на 6 июля. После этого туристы проследуют через станцию Хоргос и вернутся в Китай.