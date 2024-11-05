Первый в истории чемпионат Азии по хоккею с шайбой пройдет в Алматы

Хоккей , Спорт
0
Дана Аменова
корреспондент

В нем примут участие национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы стартует чемпионат Азии по хоккею с шайбой – событие, которое проводится впервые в истории континента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Турнир, организованный международной федерацией хоккея (IIHF), соберет национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая. Он пройдет с 6 по 9 ноября на ледовой арене Halyk Arena. Это событие по праву станет историческим для страны.

При этом, стоит отметить, что мужская сборная Казахстана выступит в Алматы впервые. Ледовая арена «Halyk Arena», введенная в эксплуатацию в 2016 году, ранее принимала международные соревнования по хоккею в рамках зимней Универсиады 2017 года, где студенческая сборная Казахстана завоевала серебряные медали. Кроме того, в 2003 году Алматы принимал игры группы А молодежного чемпионата мира по хоккею первого дивизиона. В решающем матче наша сборная уступила команде из Японии.  

Чемпионат Азии в Алматы станет важным этапом подготовки к Азиатским играм, которые состоятся с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине, Китай.

Состав мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии:

Вратари: Джелал-ад-дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка», Караганда), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», Рязань, ВХЛ).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин («Номад», Астана), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Егор Наместников («Сарыарка», Караганда), Иван Степаненко («Хумо», Ташкент).

Нападающие: Александр Борисевич, Руслан Демин, Евгений Королинский («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Алексей Зубов, Захар Пархоменко, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Саян Данияр («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва, ВХЛ).  

Расписание матчей чемпионата Азии:

6 ноября: 16:00 – Япония – Китай; 19:30 – Казахстан – Южная Корея.

8 ноября: 16:00 – Япония – Южная Корея; 19:30 – Казахстан – Китай.

9 ноября: 16:00 – Китай – Южная Корея; 19:30 – Казахстан – Япония.

#Алматы #хоккей #чемпионат Азии. Минтуризма

Популярное

Все
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
А у нас в поселке газ!
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Педагогом нужно родиться
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Приаралье – в тройке лидеров по выпуску продукции субъектами МСБ
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Нарушители поневоле
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Основа основ – благополучие людей
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Вопросы, которые важны для всех
Теплица будущего уже действует
Хулиганство мелкое, а штрафы крупные
Производство лифтов могут начать на юге
Адольф Арцишевский: Мы еще поживем!
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

«Барыс» покидает последнюю строчку
Станет ли «Кайрат» чемпионом?
Команда «Атырау» стала сильнейшей на континенте
Казахстанская федерация бокса официально вошла в состав Wor…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]