Первый в истории чемпионат Азии по хоккею с шайбой пройдет в Алматы

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы стартует чемпионат Азии по хоккею с шайбой – событие, которое проводится впервые в истории континента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Турнир, организованный международной федерацией хоккея (IIHF), соберет национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая. Он пройдет с 6 по 9 ноября на ледовой арене Halyk Arena. Это событие по праву станет историческим для страны.

При этом, стоит отметить, что мужская сборная Казахстана выступит в Алматы впервые. Ледовая арена «Halyk Arena», введенная в эксплуатацию в 2016 году, ранее принимала международные соревнования по хоккею в рамках зимней Универсиады 2017 года, где студенческая сборная Казахстана завоевала серебряные медали. Кроме того, в 2003 году Алматы принимал игры группы А молодежного чемпионата мира по хоккею первого дивизиона. В решающем матче наша сборная уступила команде из Японии.

Чемпионат Азии в Алматы станет важным этапом подготовки к Азиатским играм, которые состоятся с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине, Китай.

Состав мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии:

Вратари: Джелал-ад-дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка», Караганда), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», Рязань, ВХЛ).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин («Номад», Астана), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Егор Наместников («Сарыарка», Караганда), Иван Степаненко («Хумо», Ташкент).

Нападающие: Александр Борисевич, Руслан Демин, Евгений Королинский («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Алексей Зубов, Захар Пархоменко, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Саян Данияр («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва, ВХЛ).

Расписание матчей чемпионата Азии:

6 ноября: 16:00 – Япония – Китай; 19:30 – Казахстан – Южная Корея.

8 ноября: 16:00 – Япония – Южная Корея; 19:30 – Казахстан – Китай.

9 ноября: 16:00 – Китай – Южная Корея; 19:30 – Казахстан – Япония.