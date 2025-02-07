Первый в мире эмбрион кенгуру вырастили в Австралии с помощью ЭКО

Этот метод открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых, сообщает австралийский телеканал ABC
По данным телеканала, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания», - сообщает телеканал.
По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру.
Гамбини подчеркнул, что конечная цель заключается в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера.
«Следующий шаг - понять, какая самка будет наилучшим реципиентом для эмбриона. Нам нужно знать, где и когда лучше всего поместить этот эмбрион, и по этому поводу проводятся исследования», - сказал Гамбини.
Еще одной задачей будет обеспечение долговременного сохранения сперматозоидов и яйцеклеток.
«Мы стараемся совершенствовать методы сохранения эмбрионов и половых клеток. Мы хотим показать, что можем сохранить генетику для будущего, а не ждать, пока она исчезнет из популяции», - подчеркнул он.