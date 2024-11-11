Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В столице состоится международный фестиваль песен народного артиста Казахстана, композитора Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным», передает Kazpravda.kz

Фото: Kaзахконцерт

Масштабное культурное событие направлено на популяризацию творчества Шамши Калдаякова. Фестиваль также станет площадкой для представления ведущих отечественных и зарубежных мастеров искусств и поддержки талантливой молодежи.

На концерте выступят талантливые зарубежные музыканты: заслуженный артист Азербайджанской республики Ильхам Назаров, заслуженная артистка Кыргызской республики Айзирек Момунова, солист государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои Носир Юсупов, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Аташ Гараев, а также солистка национального театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченко Ксения Бахритдинова-Кравчук и ведущий солист Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Таир Тажи.

Зрители насладятся не только сольными выступлениями, но и захватывающими коллаборациями с коллективами Қазақконцерта, такими как государственный театр «Astana Musical», «G-band», Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» и Казахский государственный симфонический оркестр.

В концертной программе прозвучат бессмертные произведения Шамши Калдаякова – короля казахского вальса, чьи песни стали неотъемлемой частью музыкального наследия Казахстана. Его творчество, проникнутое национальной самобытностью и душевной теплотой, обретет новое звучание благодаря виртуозным исполнителям и свежим аранжировкам.

Дата и время проведения: 15 ноября, 19:00 часов.

Место проведения: ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, (Мәңгілік ел, 10/1).

Организатором выступает Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации.

#Шамши Калдаяков #фестиваль #песни

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