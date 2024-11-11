Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане

В столице состоится международный фестиваль песен народного артиста Казахстана, композитора Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным», передает Kazpravda.kz
Масштабное культурное событие направлено на популяризацию творчества Шамши Калдаякова. Фестиваль также станет площадкой для представления ведущих отечественных и зарубежных мастеров искусств и поддержки талантливой молодежи.
На концерте выступят талантливые зарубежные музыканты: заслуженный артист Азербайджанской республики Ильхам Назаров, заслуженная артистка Кыргызской республики Айзирек Момунова, солист государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои Носир Юсупов, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Аташ Гараев, а также солистка национального театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченко Ксения Бахритдинова-Кравчук и ведущий солист Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Таир Тажи.
Зрители насладятся не только сольными выступлениями, но и захватывающими коллаборациями с коллективами Қазақконцерта, такими как государственный театр «Astana Musical», «G-band», Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» и Казахский государственный симфонический оркестр.
В концертной программе прозвучат бессмертные произведения Шамши Калдаякова – короля казахского вальса, чьи песни стали неотъемлемой частью музыкального наследия Казахстана. Его творчество, проникнутое национальной самобытностью и душевной теплотой, обретет новое звучание благодаря виртуозным исполнителям и свежим аранжировкам.
Дата и время проведения: 15 ноября, 19:00 часов.
Место проведения: ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, (Мәңгілік ел, 10/1).
Организатором выступает Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации.