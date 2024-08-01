Петиция против пропаганды ЛГБТ: обсуждения возобновятся после исследований

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Минкультуры частично поддержало петицию «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» в ходе публичного обсуждения проекта решения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ Кайрат Камбаров отметил, что в соответствии со статьей 14 Конституции РК, все граждане равны перед законом и судом, при этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола или по любым иным обстоятельствам.  

«Принято решение поддержать петицию, в части требований: защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений. Необходимо провести научное исследование, детально изучить вопрос и выработать механизмы его регулирования», – сказал глава комитета. 

Он пояснил, что решение имеет правовые основания. Согласно Конституции РК, гарантирование безопасности детей является одной из ключевых обязанностей РК. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой закона и государства. Конвенция о правах ребенка обязывает государство обеспечить полное и гармоничное развитие ребенка, создавать условия для его роста, семейного окружения в атмосфере счастья, любви и понимания. Государство обязано предоставлять защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

«Согласно закону РК о правах ребенка, госорганы, физические и юрлица обязаны защищать ребенка от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Поддержка и укрепление семьи, традиционных нравственных ценностей является ключевым приоритетом госполитики», – аргументировал спикер, добавив, что последовательное культивирование традиционных семейных ценностей – основа политического курса президента РК.

Таким образом, Миннауки, Минздраву и Минпросвещения предложено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния движений ЛГБТ на несовершеннолетних, а также организовать научно-исследовательскую работу по ЛГБТ в Казахстане.

«После проведения всех необходимых исследований, МКИ организует общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом позиций всех заинтересованных сторон», –  резюмировал Камбаров.    

Ранее комитет по охране прав детей и МВД поддержали петицию. 

Публичное обсуждение продолжается

#обсуждение #петиция #пропаганда #ЛГБТ

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