Ее избранник - спортсмен Трэвис Келси, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Исполнительница сообщила об этом 26 августа на своей странице в соцсети Instagram.

«Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся», — написала Свифт, сопроводив публикацию фотографиями с моментом предложения руки и сердца.

Отношения певицы и спортсмена начались в 2023 году. Тогда Келси пришел на выступление Свифт в рамках ее гастрольного турне The Eras Tour, которое проходило на домашнем стадионе его команды. Позднее Свифт заметили на матче «Канзас-Сити Чифс», за которую Келси выступает на позиции тайт-энда.

Дату предстоящей свадебной церемонии Тейлор Свифт не уточнила.