Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поклонники Димаша Кудайбергена из 10 стран Латинской Америки объединились в международном музыкальном проекте, в рамках которого исполнили песню Димаша на испанском языке El Amor en Ti, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

В создании проекта приняли участие Dears из Перу, Мексики, Коста-Рики, Эквадора, Доминиканской Республики, Боливии, Парагвая, Уругвая, Аргентины и Чили.

Совместное исполнение стало выражением любви, уважения и признательности Димашу за его искусство и особое внимание к испаноязычной аудитории.

По словам организаторов проекта, идея возникла после того, как Димаш впервые исполнил песню на испанском языке. Этот момент глубоко тронул поклонников и вдохновил их на создание собственного музыкального подарка.

«Мы хотели выразить благодарность за возможность услышать Димаша, поющем на нашем языке. Его голос и музыка вдохновляют нас объединяться, несмотря на расстояния и границы», — отмечают участники проекта.

Посмотреть видео можно здесь.

Напомним, 8 октября на одной из самых известных концертных площадок Мехико Auditorio Nacional не было ни одного свободного места – Димаш Кудайберген впервые выступил с сольным концертом в Латинской Америке.